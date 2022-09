Huawei presenta la gamma di smartphone Nova 10 incentrata sulla fotocamera e Watch D all’IFA 2022

Huawei ha visto le sue fortune diminuire negli ultimi anni a causa del divieto commerciale degli Stati Uniti . A peggiorare le cose per il produttore cinese, Google ha revocato l’accesso ai Play Services , portando l’azienda a proporre una propria soluzione nota come Huawei Mobile Services (HMS).

Nonostante queste importanti battute d’arresto, Huawei ha continuato a rilasciare smartphone nel suo paese d’origine e nelle regioni vicine oltre ai mercati internazionali come l’Europa. Bene, l’elenco dei dispositivi Huawei che stanno diventando globali si allunga questa settimana all’IFA 2022 con l’introduzione di due nuovi telefoni, noti come Nova 10 e Nova 10, oltre allo smartwatch Watch D orientato alla salute.

Nel suo comunicato stampa, Huawei afferma che Nova 10 è progettato pensando alla fotografia, in particolare per i selfie, grazie alla fotocamera frontale ultra grandangolare da 60 MP. Nel frattempo, Nova 10 Pro ottiene una seconda fotocamera per ritratti da 8 MP nella parte anteriore, che è una delle differenze chiave tra le versioni standard e Pro della serie Nova 10.

Entrambi i modelli hanno una disposizione della fotocamera posteriore quasi identica con uno sparatutto principale da 50 MP f/1.9 (f/1.8 su Nova 10 Pro), una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Ci sono anche alcune differenze in termini di dimensioni del display, con il Nova 10 standard dotato di uno schermo OLED da 6,67 pollici 2400 x 1080 mentre il modello Pro ottiene uno schermo OLED da 6,78 pollici leggermente più grande con una risoluzione di 2652 x 1200.

Per quanto riguarda le prestazioni, Nova 10 e Nova 10 Pro utilizzano il chipset Qualcomm Snapdragon 778G octa-core da 6 nm integrato da 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM. Il modello base è dotato di una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W e supporto per la ricarica inversa. La variante Pro, invece, ottiene un’unità più grande da 4.500 mAh con supporto per la ricarica cablata rapida da 100 W. Proprio come altri dispositivi Huawei nel recente passato, questi due smartphone sono dotati del sistema operativo EMUI 12 dell’azienda basato su Android 10.

Huawei Watch D non è un lancio recente con il debutto del wearable in Cina a dicembre dello scorso anno. L’azienda sta ora portando lo smartwatch in Europa, anche se l’azienda non ha fornito informazioni precise su prezzi o disponibilità. Alcuni dei punti salienti chiave di Watch D sono le sue capacità di monitorare la pressione sanguigna, eseguire un ECG e tenere traccia della SpO2. Questi attributi consentono all’azienda di venderlo in tutta Europa come dispositivo medico certificato. Huawei afferma che la funzione ECG arriverà anche su Watch GT3 Pro in alcune regioni europee.