ome scansionare un codice QR con un telefono Samsung Galaxy

I codici QR esistono dal 1994 e sono stati sviluppati per sostituire i codici a barre. Stanno guadagnando popolarità e stanno diventando parte della nostra vita quotidiana. Abbiamo iniziato a vederli sulle carte d’imbarco e sulle carte fedeltà prima di iniziare effettivamente a scansionarle. Un codice QR può contenere una varietà di informazioni, inclusi dati di contatto, credenziali Wi-Fi, collegamenti e altro.

Che tu sia in un ristorante e cerchi di accedere al menu o desideri controllare l’orario di una fermata dell’autobus, è probabile che tu scansioni un codice QR per accedere a tali informazioni. Ecco come farlo utilizzando il tuo dispositivo Samsung Galaxy in pochi secondi.

Come scansionare un codice QR utilizzando l’app della fotocamera del tuo telefono Samsung Galaxy

Alcune persone pensano che sia necessaria un’app, ma il tuo telefono Samsung non ha bisogno di software aggiuntivo. Tutto quello che devi fare è aprire l’app della fotocamera integrata del tuo telefono come se stessi per scattare una foto. Quindi, punta lo shooter del tuo dispositivo verso il codice QR senza premere il pulsante di scatto.

Se il tuo telefono legge il codice correttamente, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzata una scheda che ti consente di interagire con il contenuto del codice QR. Basta toccare la carta per procedere. Ad esempio, se il codice QR contiene le credenziali Wi-Fi, il telefono si connetterà automaticamente ad esso. Se è un link, si aprirà nel tuo browser.

In alcuni casi, la scheda mostrerà opzioni aggiuntive, che possono essere utili se non hai intenzione di aprire il contenuto immediatamente ma preferisci salvarlo in un secondo momento o addirittura condividerlo. Ad esempio, puoi copiare un link per inviarlo a un amico che ha problemi a scansionare un codice QR in un ristorante.

Come gestire i codici QR indisciplinati che non vengono scansionati

Se non accade nulla quando si punta il telefono verso un codice QR, tenere il telefono più lontano da esso. Puoi anche toccare il codice QR sullo schermo per aiutare la fotocamera del tuo telefono a concentrarsi su di esso. Infine, assicurati che il tuo obiettivo sia pulito, poiché il tuo telefono avrebbe difficoltà a decifrare il codice se qualcosa ostruisce la sua visuale.

Come scansionare un codice QR da un’immagine nella galleria del tuo telefono Samsung Galaxy

Sebbene non sia necessaria un’app aggiuntiva per scansionare i codici QR, le app della fotocamera e della galleria di Samsung non possono elaborare le immagini salvate localmente sul telefono. Tuttavia, l’app Lens di Google può farlo benissimo. Basta aprire un’immagine che contiene un codice QR e toccare il cerchio per interagire con esso.

Se non esegui la scansione dei codici QR dalle immagini locali, non è necessario scaricare Google Lens. Tuttavia, se lo fai, puoi anche usarlo per scansionare quelli live, proprio come faresti con l’app della fotocamera di Samsung.

I codici QR sono qui per restare

Con la pandemia di COVID, i codici QR sono diventati ancora più popolari, in parte perché molti paesi li utilizzano per autenticare le schede di vaccinazione e anche perché varie sedi li utilizzano per fornire informazioni al pubblico invece di distribuire informazioni stampate.

I codici QR possono essere schizzinosi a volte, ma non scompaiono . Sono strumenti utili che possono farti risparmiare tempo.