Google Pixel Watch è stato avvistato al polso di Sundar Pichai un mese prima del lancio ufficiale

Il Google Pixel Watch non è più un segreto, poiché la società ha rivelato il suo design e confermato che sentiremo di più sul dispositivo al suo prossimo evento del 6 ottobre . Sono previsti Pixel 7 , Pixel 7 Pro e alcuni nuovi prodotti Nest, ma Pixel Watch rimane uno dei dispositivi più interessanti in arrivo da Google. Il CEO dell’azienda Sundar Pichai si è ora unito alla presa in giro del prodotto ed è stato avvistato mentre indossava il dispositivo durante un evento il 6 settembre.

La Code Conference 2022 di Vox Media è attualmente in corso e il CEO di Google è apparso sul palco per un’intervista in cui è stato visto indossare il Pixel Watch. All’inizio era difficile da individuare, ma durante l’intervista, mentre le lancette di Pichai iniziavano a muoversi, si vedeva sempre di più l’orologio.

Looks like Sundar Pichai is wearing the Pixel Watch at the Code Conference pic.twitter.com/hcoNB9mdNy — Mark Gurman (@markgurman) September 7, 2022

Non ci sono riprese video, ma è stato individuato e documentato in screenshot da Mark Gurman di Bloomberg, che di solito è più noto per le sue fughe di notizie relative a Apple che per le informazioni su Google. Pichai non ha fatto riferimento direttamente al dispositivo al polso e gli screenshot non ci forniscono molte più informazioni di quelle che abbiamo visto nelle riprese della stampa, ma è emozionante vedere Pichai iniziare a prendere in giro il dispositivo prima del grande evento.

Looks like Sundar Pichai is wearing the Pixel Watch at the Code Conference pic.twitter.com/hcoNB9mdNy — Mark Gurman (@markgurman) September 7, 2022

Pichai ha parlato molto della concorrenza di Google alla conferenza. Ha parlato di come la concorrenza possa essere una sorpresa per l’azienda, come l’ascesa di TikTok negli ultimi anni. D’altra parte, ha anche detto: “Ho sempre ritenuto che si tenda a sbagliare concentrandosi troppo sulla concorrenza. Le grandi aziende in particolare falliscono perché inciampano internamente”.