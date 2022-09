Google corregge il fastidioso problema di Android Auto che impedisce l’accoppiamento dei telefoni

Per molti automobilisti, Android Auto è uno strumento essenziale quando sei in viaggio. Mappe, musica, avvisi tramite SMS: senza Auto, stai praticamente guidando senza un copilota sempre connesso. Sfortunatamente, nelle ultime settimane alcuni utenti hanno sperimentato un assaggio di un mondo senza auto, poiché i problemi di connessione hanno afflitto il servizio su più telefoni. Con un po’ di fortuna, un paio di aggiornamenti rilasciati di recente potrebbero aver risolto questi problemi.

Nelle ultime due settimane, Google ha lavorato per correggere due importanti bug di Android Auto che impedivano ai conducenti di interagire in sicurezza con i loro telefoni mentre erano in macchina. La prima soluzione è stata una soluzione per chiunque non riuscisse a connettere il proprio smartphone , un problema che ha colpito in modo specifico OnePlus, Samsung, Xiaomi e altri produttori. Questo particolare problema era piuttosto grave, con i conducenti che vedevano schermate nere, messaggi “non rispondenti” e altro ancora.

Per fortuna, il 26 agosto Google ha iniziato a implementare una correzione per Android Auto , che dovrebbe impedire ai driver di incorrere in errori e altre schermate di stato di errore. Secondo le risposte nel thread di supporto originale, alcuni utenti hanno ricollegato con successo i loro telefoni ai loro veicoli, mentre altri stanno ancora incontrando problemi. Google ha specificato che la versione potrebbe richiedere diversi giorni per arrivare su tutti i telefoni, quindi ti consigliamo di installare l’ultima versione da APK Mirror se hai ancora problemi.

Con un po’ di fortuna, la patch più recente potrebbe mitigare alcune di queste lamentele. L’ultima correzione della connessione di Google è stata implementata il 2 settembre, in particolare per i telefoni della serie Galaxy Z. I possessori di dispositivi pieghevoli Samsung, in particolare i nuovissimi Z Fold 4 e Z Flip 4 , hanno faticato ad accoppiare i propri dispositivi con il display nel cruscotto, impedendo loro di utilizzare la navigazione, la musica e altro.

Ho riscontrato questo problema io stesso: ci sono voluti diversi tentativi per far sì che il mio Z Fold 4 si accoppiasse con la mia auto durante il fine settimana, anche disconnettendosi dal display durante la guida. È lo stesso cavo che ho usato con il mio Pixel 6 senza problemi, suggerendo che qualcosa non andava nel telefono stesso e non nel cavo USB-C.