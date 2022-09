L’aggiornamento One UI 4.1.1 di Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Tab S7 è ora disponibile

Nonostante sia un rilascio minore, Samsung One UI 4.1.1 apporta alcuni notevoli miglioramenti al multitasking su pieghevoli e tablet. La skin ha debuttato sul Galaxy Z Fold 4 all’inizio di agosto, seguita dal colosso coreano che l’ha lanciata per la serie Galaxy Tab S8 poche settimane dopo. Ora, sulla scia del colosso coreano che ha confermato che porterà One UI 4.1.1 su tutti i suoi precedenti dispositivi pieghevoli , l’aggiornamento ha iniziato a farsi strada su Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Tab S7 ,

SamMobile riporta che gli utenti di Galaxy Z Fold 3 in Corea del Sud hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento One UI 4.1.1. Per quanto riguarda il Galaxy Tab S7 e S7+, la sua build è disponibile in Corea del Sud e Francia. Se possiedi uno dei due dispositivi e vivi nelle regioni sopra menzionate, vai su Impostazioni> Aggiornamento software per scaricare il firmware.

Uno dei punti salienti di One UI 4.1.1 è una nuova barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo per facilitare il multitasking. Ti consente di avviare le app direttamente in vista divisa trascinandole sul bordo del display. Puoi persino creare una coppia di app per avviare due app in modalità di visualizzazione divisa. Google ha introdotto la barra delle applicazioni come parte di Android 12L e Samsung l’ha ulteriormente migliorata aggiungendo il supporto per un massimo di otto app. La funzione è limitata a pieghevoli e tablet, tuttavia, non arriverà sulla serie Galaxy Z Flip di Samsung.

Un’interfaccia utente 4.1.1 aggiunge anche due nuovi pratici gesti multitasking: Scorri per la visualizzazione pop-up e Scorri per lo schermo diviso. Usando il primo gesto, puoi aprire un’app nella vista pop-up scorrendo dall’angolo in alto a destra del display verso il centro. Il gesto dello schermo diviso ti consentirà di attivare la modalità schermo diviso utilizzando un’azione di scorrimento con due dita verso l’alto dalla parte inferiore del display.

Oltre ai suoi pieghevoli e tablet, Samsung sta implementando One UI 4.1.1 sulla serie Galaxy S22 con diversi miglioramenti della fotocamera.