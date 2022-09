Tutto l’evento Apple 2022 in soli 11 minuti

Apple ha tenuto oggi il suo evento annuale incentrato sull’iPhone, con il debutto di iPhone 14 , ‌iPhone 14‌ Plus, iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max. Apple ha anche introdotto i nuovi modelli Apple Watch Series 8 , una versione rinnovata di Apple Watch SE , Apple Watch Ultra e AirPods Pro 2.

Apple ha impiegato più di un’ora e mezza per presentare tutti i nuovi dispositivi durante il suo evento “Far Out”, ma abbiamo riassunto tutto in un breve video di 11 minuti per i nostri lettori che desiderano una panoramica breve ma completa di tutto ciò che è nuovo.