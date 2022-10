Apple lancerà iPad pieghevole nel 2024 (Forse)

Prima di creare un iPhone pieghevole , Apple prevede di entrare nel mercato pieghevole con un iPad pieghevole nel 2024, secondo gli analisti di CCS Insight.

Secondo gli analisti, Apple prevede di utilizzare un ‌iPad‌ pieghevole nel 2024 come prova per la tecnologia pieghevole prima di adottarlo su ‌iPhone‌. Ben Wood, capo della ricerca presso CCS Insight, ha dichiarato in un’intervista alla CNBC che “non ha senso per Apple realizzare un ‌iPhone‌ pieghevole nel panorama attuale.

Apple sta testando un display pieghevole ‌iPad‌ delle dimensioni di circa 20 pollici , secondo l’affidabile analista di display Ross Young, che prevede che il dispositivo arriverà sul mercato nel 2026 o 2027. I dispositivi pieghevoli sono cresciuti in popolarità nel corso degli anni.

Si dice che Apple stia lavorando con LG per creare un vetro ultrasottile che potrebbe essere utilizzato sui prodotti pieghevoli dell’azienda. L’esatto fattore di forma di un ‌iPad‌ pieghevole, incluso se sarebbe un ibrido tra un ‌iPhone‌ e un ‌iPad‌, rimane poco chiaro.

