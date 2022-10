La funzione di trasferimento del profilo Netflix suggerisce l’imminente cancellazione della condivisione dell’account

Netflix ha annunciato una nuova funzionalità chiamata Profile Transfer, che consente agli utenti di spostare i propri consigli personalizzati, la cronologia di visualizzazione, la mia lista, i giochi salvati e altre impostazioni su un nuovo account.

Come osserva The Verge , non è difficile dedurre un ulteriore motivo per il trasferimento del profilo, data l’intenzione dichiarata della società di reprimere la condivisione dell’account. La funzione guida gli utenti attraverso il processo di avvio di un nuovo account Netflix da un profilo esistente, che è ciò che presumibilmente dovrebbero fare quando Netflix inizia a limitare l’accesso agli abbonati che condividono la stessa famiglia.

Netflix ad aprile ha dichiarato di aver perso abbonati nel primo trimestre dell’anno e ha segnato la prima perdita di abbonati per Netflix in più di un decennio. Netflix ha perso 200.000 abbonati e ha affermato che prevede di perdere altri due milioni nel secondo trimestre.

La perdita di abbonati è stata parzialmente attribuita alla condivisione dell’account e Netflix stima che 222 milioni di famiglie paganti condividono con altri 100 milioni di famiglie che non vengono monetizzate.

Netflix ha iniziato a testare un pagamento extra per coloro che condividono i propri account Netflix con persone al di fuori delle loro famiglie a marzo. Negli attuali mercati di prova di Netflix in Cile, Costa Rica e Perù, i clienti possono pagare un costo aggiuntivo per condividere i propri account con due persone al di fuori della loro famiglia.

Quando è stato lanciato il test, Netflix ha affermato che stava lavorando per “comprendere l’utilità di queste due funzionalità” prima di apportare modifiche in altri paesi.