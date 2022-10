Google anticipa un Play Store migliore per tablet, pieghevoli e persino Chromebook

Un componente software della strategia è stato rendere il Play Store più adatto agli schermi di grandi dimensioni. Bene, ora abbiamo una buona visione di ciò che sta cambiando poiché Google ha dettagliato alcune funzionalità scelte in arrivo nell’app store su tablet, pieghevoli e Chromebook.

La società ha condiviso un’unica immagine (a bassa risoluzione) che evidenzia le modifiche in arrivo nel Play Store per tablet e pieghevoli nel 2023. Si tratterebbe di un aggiornamento significativo rispetto all’attuale design del Play Store per tablet, che sembra ancora fare affidamento sul progetto della sua controparte smartphone.

Google lo definisce un “approccio di avanzamento dei contenuti”, offrendo la descrizione, gli screenshot e i video relativi all’app direttamente dalle schermate iniziali di App e giochi. L’azienda chiarisce che si tratta semplicemente di un cambiamento visivo e non influirà in alcun modo sulla promobilità di un’app. Lo screenshot condiviso da Google rivela anche la presenza di una sezione Kids dedicata, situata in basso nella barra laterale di sinistra con Giochi, App, Libri e Offerte.

Anche l’utilizzo delle app Android tramite ChromeOS sta ottenendo un po’ di attenzione come parte dei cambiamenti più ampi in arrivo sul Play Store. Google afferma che a partire da subito, gli sviluppatori di app possono caricare screenshot del Chromebook tramite Google Play Console. Si consiglia agli sviluppatori di utilizzare schermate 16:9 con dimensioni fino a 1080-7690 pixel, forse aggiungendo un margine indicativo a ciò che saranno in grado di fare i futuri display dei Chromebook. È possibile caricare un totale di otto schermate.

Google fornisce inoltre agli sviluppatori alcune risorse e suggerimenti per sfruttare al meglio le proprie app. Ciò significa acquisire il maggior numero possibile di screenshot per diversi fattori di forma evitando di utilizzare le immagini del dispositivo per promuovere l’app o il gioco. Le promozioni dovrebbero anche basarsi pesantemente sulle immagini piuttosto che sulle parole. Se le parole sono necessarie, dovrebbero essere in grado di resistere senza frequenti aggiornamenti.

È probabile che l’aggiornamento del Play Store per i dispositivi con schermo grande sarebbe allineato con il rilascio del Pixel Tablet all’inizio del prossimo anno o forse anche con il Pixel Fold che dovrebbe arrivare entro la fine del primo trimestre del 2023. Potremmo saperne di più su questo nei prossimi mesi fino all’arrivo del tablet di punta di Google (e pieghevole).