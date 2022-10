Il 2022 è chiaramente l’anno del palmare da gioco. Oggi, Razer ha presentato un tablet Android creato da zero per il cloud gaming chiamato Razer Edge

Il Razer Edge è disponibile in due varianti, un modello WiFi da $ 400 e un modello 5G esclusivo di Verizon (nessun prezzo ancora su questo). Il tablet verrà spedito con il Razer Kishi V2 Pro, una versione leggermente modificata del

Razer Kishi V2

. Questo controller avanzato viene fornito con un’uscita cuffie dedicata e aptica e, ovviamente, si adatta al tablet Razer.

Lo schermo del Razer Edge avrà un display AMOLED da 6,8″, 144 Hz, 2400 x 1080 e supporta il 144 Hz.

All’interno del Razer Edge, c’è un processore Snapdragon G3x Gen1. Questo processore è stato creato appositamente per Edge e dovrebbe essere più che sufficiente, considerando che eseguirai principalmente lo streaming sulla scheda.

A tale scopo, il Razer Edge supporta WiFi 6E per la casa e 5G in movimento. Ci sono sei prese d’aria sul retro del dispositivo e una buona durata della batteria è essenziale per un dispositivo come questo e si spera che i 5000 mAh dell’Edge siano sufficienti. Lo schermo a 144 Hz potrebbe avere un impatto significativo qui, ma non possiamo dirlo con certezza fino a quando l’unità non sarà testata.

A $ 350, il G Cloud è più economico dell’Edge e, come accennato nel nostro hands-on , questo è già troppo alto per un dispositivo incentrato sullo streaming. Lo schermo a 144 Hz dell’Edge sarà senza dubbio bello, ma allo stesso prezzo potresti acquistare uno Steam Deck o il collaudato Switch OLED.

Questi possono funzionare solo a 60 Hz, ma le loro prestazioni, librerie e prezzi si sommano a una concorrenza impegnativa nella stessa fascia di prezzo.