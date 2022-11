Netflix lancia il piano “Basic with Ads”, ma attualmente non funziona su Apple TV

Netflix ha lanciato il suo nuovo piano supportato dalla pubblicità questa settimana, ma non funziona ancora sui dispositivi Apple TV , incluso il nuovo ‌Apple TV‌ 4K di terza generazione che verrà lanciato oggi.

Con un costo di $ 6,99 al mese negli Stati Uniti, il nuovo piano “Basic With Ads” costa € 3 in meno rispetto al piano standard di base, ma i proprietari di “Apple TV” che desiderano sfruttare il livello più conveniente dovranno aspettare.

“Il supporto del piano pubblicitario di base su tvOS non è disponibile al lancio ma arriverà presto”, ha detto Netflix . Una pagina di supporto di Netflix , rileva che puoi guardare Netflix su “Apple TV” solo se sei abbonato ai piani Basic, Standard o Premium.

Netflix non ha spiegato perché il piano Basic With Ads non funziona su “Apple TV”, nonostante sia disponibile su dispositivi Amazon Fire TV, Android, Chromecast con Google TV, console di gioco, dispositivi iOS e numerose smart TV. Potrebbe avere qualcosa a che fare con il fatto che Netflix ha accelerato la tempistica per il lancio del piano dall’inizio del 2023 all’inizio di novembre per anticipare il livello pubblicitario Disney+ in arrivo il mese prossimo, ma non lo sappiamo per certo.

Il piano supportato dalla pubblicità di Netflix è stato lanciato per la prima volta in Canada e Messico il 1 novembre e lanciato negli Stati Uniti il ​​3 novembre. Il livello più conveniente è disponibile anche nel Regno Unito, Australia, Brasile, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud e Spagna.

Oltre a includere gli annunci, il piano Basic With Ads limita la risoluzione dello streaming video a un massimo di 720p e alcuni film e programmi TV non sono disponibili a causa delle restrizioni sulla licenza (sono contrassegnati da un lucchetto rosso nell’interfaccia di Netflix). A differenza dei piani senza pubblicità, il livello basato su pubblicità non supporta il download di film e programmi TV per la visualizzazione offline.

