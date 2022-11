Uomo derubato dopo aver acquistato 300 iPhone da Apple Fifth Avenue

Un uomo di 27 anni senza nome che ha acquistato 300 iPhone da Apple Fifth Avenue lunedì mattina è stato derubato poco dopo aver lasciato il negozio .

Stava trasportando 300 iPhone 13 in tre borse e stava camminando verso la sua macchina all’1:45 quando un’altra macchina si fermò accanto a lui. Due uomini sono saltati fuori e gli hanno chiesto di consegnare le borse. Non volendo consegnare 300 iPhone, la vittima ha litigato e alla fine è stata presa a pugni in faccia prima che i ladri scappassero con una delle borse.

La borsa conteneva 125 iPhone del valore di $ 95.000. La polizia ha detto che l’uomo in questione ha spesso effettuato grandi acquisti di ‌iPhone‌ dal Fifth Avenue Store per rivenderli attraverso la sua piccola impresa. Non è chiaro perché stesse effettuando l’acquisto all’1:00 del mattino, né se fosse specificamente preso di mira in base alle passate abitudini di acquisto.

La sede di Apple sulla Fifth Avenue è aperta 24 ore al giorno, consentendo gli acquisti al mattino presto. Apple aveva anche una vendita del Black Friday in corso in quel momento, di cui i ladri potrebbero essere a conoscenza.

La polizia di New York sta indagando sulla rapina e la vittima non è stata ferita gravemente. Una descrizione dei sospetti e dei loro veicoli non è stata ancora rilasciata.

