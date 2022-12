I punteggi Geekbench di “M2 Max” trapelano online, rivelando specifiche e prestazioni vociferate

I punteggi di Geekbench presumibilmente per il prossimo chip “ M2 Max” sono emersi online, offrendo uno sguardo più da vicino ai livelli di prestazioni e ai dettagli specifici del prossimo processore al silicio di Apple.

I risultati di Geekbench , individuati per la prima volta su Twitter , si riferiscono a una configurazione Mac con il chip ‌M2‌ Max, una CPU a 12 core e 96 GB di memoria. Il Mac elencato ha un identificatore “Mac14,6”, che potrebbe essere il prossimo MacBook Pro o il Mac Studio di nuova generazione . Apple offre un massimo di 64 GB di memoria sugli attuali MacBook Pro da 14 e 16 pollici, mentre il ‌Mac Studio‌ può essere configurato con un massimo di 128 GB di memoria con l’ M1 Ultra .

Secondo il test, il chip ‌M2‌ Max ha segnato 1.853 in single-core e 13.855 in multi-core. Per fare un confronto, il chip M1 Max nel Mac Studio ha segnato 1.755 in single-core e 12.333 in multi-core. Se i risultati del chip ‌M2‌ Max sono accurati, l’aumento delle prestazioni sarà relativamente minore per il prossimo chip.

Il chip ‌M2‌, annunciato a giugno 2022, si basa su una versione migliorata del processo a 5 nm di TSMC. Quale processo di fabbricazione avranno i prossimi chip ‌M2‌ Pro e ‌M2‌ Max non è del tutto chiaro. Sebbene possano presentare lo stesso processo a 5 nm migliorato del chip ‌M2‌ standard, ci sono anche voci che potrebbe passare a 3 nm , offrendo prestazioni significative e guadagni di efficienza energetica.

Secondo i risultati, il chip è stato testato su un Mac con macOS Ventura 13.2, che deve ancora entrare in beta test pubblico o sviluppatore, ma è in fase di elaborazione internamente ad Apple. Si dice che i primi Mac che dovrebbero presentare i chip ‌M2‌ Pro e ‌M2‌ Max saranno aggiornati ai MacBook Pro da 14 e 16 pollici, con il ‌Mac Studio‌ che seguirà l’anno prossimo. Inizialmente si diceva che i MacBook Pro aggiornati sarebbero stati lanciati tra ottobre e novembre, ma ora dovrebbero essere lanciati all’inizio del 2023.

VIA