Lo stabilimento di TSMC in Arizona produrrà chip da 4 nm a partire dal 2024 su richiesta di Apple

L’impianto di chip da 12 miliardi di dollari di TSMC attualmente in costruzione in Arizona inizierà a produrre chip a 4 nanometri non appena verrà aperto nel 2024 grazie alle sollecitazioni di Apple e di altre società.

L’impianto era stato originariamente pianificato per iniziare con la produzione di chip a 5 nanometri, ma con Apple e altre società sempre più alla ricerca di componenti dagli Stati Uniti, TSMC ha aggiornato i suoi piani in modo che la struttura sarà in grado di fornire più chip all’avanguardia .I nuovi piani dovrebbero essere annunciati a Phoenix martedì prossimo con il presidente Joe Biden, il segretario al commercio Gina Raimondo e il CEO di Apple Tim Cook che dovrebbero essere presenti, insieme al CEO di AMD Lisa Su e al fondatore e CEO di Nvidia Jensen Huang.

Oltre all’impianto di produzione a 4 nanometri, TSMC annuncerà ufficialmente i piani per una seconda fase che coinvolgerà un impianto adiacente che produrrà chip a 3 nanometri ancora più avanzati, uno sviluppo che è stato rivelato la scorsa settimana dal fondatore di TSMC Morris Chang.