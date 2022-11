Elon Musk afferma che Apple ha “per lo più interrotto” l’offerta di annunci su Twitter e sta facendo richieste di moderazione

Apple ha ridotto la sua pubblicità su Twitter, secondo il CEO di Twitter Elon Musk. In un tweet, Musk ha affermato che Apple ha “per lo più interrotto” i suoi annunci su Twitter, chiedendo se Apple odia la “libertà di parola”.

Musk ha continuato a pubblicare un sondaggio chiedendo se Apple dovesse “pubblicare tutte le azioni di censura” intraprese che hanno un impatto sui clienti e ha iniziato a ritwittare i contenuti delle aziende con cui Apple ha avuto discussioni. Ha anche ritwittato il video parodia del 1984 di Epic Games che suggeriva che Apple avesse il monopolio dell’App Store .

Da quando Musk ha rilevato Twitter, gli inserzionisti si sono ritirati dalle campagne pubblicitarie basate su Twitter a causa dell’approccio di Musk alla moderazione e alla riattivazione di account precedentemente sospesi e vietati, come quello dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Musk ha eliminato più della metà dei dipendenti di Twitter nel corso delle ultime settimane, compresi molti che si occupavano della creazione di policy e della moderazione dei contenuti. Ciò ha causato problemi con gli inserzionisti, soprattutto dopo il lancio pasticciato dell’abbonamento Twitter Blue da $ 8 che includeva la verifica dell’account. Gli utenti di Twitter hanno imparato rapidamente che potevano pagare $ 8 per impersonare account e aziende di alto profilo, portando al caos sulla piattaforma.

La scorsa settimana, l’organizzazione senza scopo di lucro Media Matters ha pubblicato un rapporto che suggerisce che Twitter ha perso la metà dei suoi 100 principali inserzionisti. Questi inserzionisti hanno speso $ 2 miliardi nel 2020 e più di $ 750 milioni nel 2022, quindi Twitter sta affrontando notevoli perdite di entrate pubblicitarie. Aziende come AT&T, CNN, Dell, Allstate, DirecTV, HP, Nestlé, Coca-Cola, Verizon, General Mills, Volkswagen, Wells Fargo e altre non pubblicano più annunci su Twitter.

Musk ha tentato di convincere gli inserzionisti a rimanere sulla piattaforma, arrivando addirittura a chiamare personalmente gli amministratori delegati di alcuni marchi, secondo il Financial Times . Musk ha “rimproverato” le aziende che si sono ritirate dagli annunci su Twitter, portando alcune a ridurre la spesa al minimo indispensabile per “evitare ulteriori confronti” con Musk, che ha sostenuto la “libertà di parola” e il “dibattito civile” sulla piattaforma.

Il capo dell’App Store di Apple, Phil Schiller , ha disattivato il suo account Twitter in seguito all’acquisizione di Musk, un segnale che i dirigenti Apple non sono contenti della direzione che sta prendendo Twitter, il che potrebbe portare a ulteriori scontri sulla moderazione in futuro. Venerdì scorso, Musk ha commentato le politiche dell’App Store‌ di Apple, fornendo alcune informazioni su cosa potrebbe accadere se i contenuti su Twitter diventassero problematici.