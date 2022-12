Apple inizia a lavorare su un display pieghevole da 20 pollici, forse per il futuro MacBook Pro

Apple ha dato il via allo sviluppo di un display da 20 pollici, forse per un futuro modello di MacBook Pro, secondo un rapporto pubblicato oggi da The Elec , che cita fonti del settore.

Secondo il rapporto, il dispositivo da 20 pollici presenterà un display OLED da 20,25 pollici realizzato da un fornitore di componenti sudcoreano sconosciuto. Con un display da 20,25 pollici aperto, il dispositivo presenterebbe uno schermo da 15,3 pollici quando ripiegato, più grande dell’attuale iPad Pro più grande ma più piccolo del MacBook Pro da 16 pollici.

Secondo il rapporto di oggi, Apple prevede di lanciare modelli ‌iPad‌ da 11 pollici e 12,9 pollici con display OLED nel 2024, in linea con precedenti rapporti e voci . Il rapporto cita anche il 2025 come l’anno in cui Apple prevede di far debuttare un MacBook Pro con display OLED.

VIA