Apple potrebbe iniziare a produrre alcuni iPad in India

Apple sta prendendo in considerazione la produzione di alcuni dei suoi iPad in India mentre lavora per ridurre la sua dipendenza dalla Cina, riferisce CNBC . Apple ha discusso del trasferimento di parte della produzione di iPad in India con i funzionari indiani, ma ci sono ostacoli da superare, come la competenza nella produzione.

Non sono stati ancora stabiliti “piani concreti”, ma le discussioni sono in corso e Apple è motivata ad espandere la produzione in paesi al di fuori della Cina. Fonti che hanno parlato con CNBC hanno avvertito che l’India ha una mancanza di “talenti altamente qualificati e individui con esperienza nella costruzione di dispositivi altamente complessi”, il che potrebbe rallentare gli sforzi di Apple.

La transizione di parte della produzione in India è stata il piano di Apple dal 2017. La società ha iniziato con la produzione di alcuni modelli di iPhone più vecchi come l’ iPhone SE nel paese e ha lentamente aumentato la produzione di iPhone. Il lancio dei modelli di iPhone 14 ha segnato la prima volta che Apple ha utilizzato l’India per la produzione di iPhone di punta e alcuni dei modelli di ‌iPhone 14‌ sono assemblati in India .

Anche il fornitore Apple Foxconn ha investito in India e si dice che Apple miri a produrre circa il 25% degli iPhone in India entro il 2025. Altri fornitori Apple come Wistron e Pegatron si sono espansi in India per aiutare Apple a espandere la produzione al di fuori della Cina come parte di un obiettivo a lungo termine.

