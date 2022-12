Twitter addebiterà $ 11 al mese per Twitter Blue su iPhone, $ 7 sul sito web

Twitter prevede di addebitare $ 11 al mese per un abbonamento Twitter Blue su iPhone per tenere conto del taglio del 30% che Apple prende dagli acquisti in-app, riporta The Information . Sul Web, Twitter Blue avrà un prezzo di $ 7 al mese.

Prima della messa in pausa di Twitter Blue, Twitter addebitava $ 7,99 per un abbonamento, ma il prezzo cambierà prima del riavvio. Secondo The Information , alcuni dipendenti sono stati informati sui nuovi prezzi, ma il CEO di Twitter Elon Musk è noto per prendere decisioni affrettate, quindi non è ancora chiaro se i piani potrebbero cambiare.

Il prezzo più alto dell’‌iPhone‌ consentirà a Twitter di fornire ad Apple il suo taglio del 30% sui proventi degli acquisti in-app senza ridurre in modo significativo i profitti di Twitter. La differenza di prezzo probabilmente incoraggerà la maggior parte dei clienti a iscriversi sul Web, consentendo a Twitter di evitare le commissioni di acquisto in-app.

