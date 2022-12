L’UE fissa la scadenza ufficiale per quando iPhone deve passare a USB-C

L’Unione Europea ha fissato una scadenza ufficiale per quando tutti gli smartphone venduti nella sua giurisdizione devono avere una porta USB-C, incluso l’ iPhone .

L’UE ha ufficialmente approvato la legge comune sui caricabatterie in ottobre , ma non si conosceva una data specifica per l’entrata in vigore della legge. Ora, in una direttiva recentemente pubblicata , l’UE afferma che tutti gli smartphone devono avere USB-C entro il 28 dicembre 2024.

Anche altri prodotti di consumo, come tablet e gadget, dovranno passare a USB-C ai sensi della nuova legge. I prodotti che si basano esclusivamente sulla ricarica wireless senza porta non dovranno includere USB-C.

Il vicepresidente del marketing mondiale di Apple, Greg Joswiak “Joz”, ha confermato che Apple non avrebbe avuto altra scelta che aderire alla nuova legge dell’UE. Joz non ha detto quando Apple passerà a USB-C e lontano da Lightning, ma con la scadenza di dicembre 2024, Apple potrebbe aspettare fino a ‌iPhone‌ 16 a settembre 2024 prima di passare alla porta più recente.

VIA