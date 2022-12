Il chip A17 Bionic di iPhone 15 Pro potrebbe essere il 35% più efficiente dal punto di vista energetico, consentendo una maggiore durata della batteria

Il chip A17 Bionic per i modelli di fascia alta dell‘iPhone 15 del prossimo anno potrebbe essere più efficiente del 35% rispetto agli attuali processori iPhone grazie all’uso della più recente tecnologia di processo del chip a 3 nm.

Si prevede che Apple adotterà la tecnologia di processo a 3 nm più piccola per il chip ‌iPhone‌ del 2023, destinato ad essere l’A17 Bionic. L’attuale chip A16 Bionic utilizza il processo a 4 nm di TSMC, che offre efficienza e prestazioni migliorate rispetto al chip A15 Bionic basato sul processo a 5 nm dell’anno precedente.

La produzione di massa del processo a 3 nm di TSMC è iniziata questa settimana e Bloomberg cita il presidente di TSMC Mark Liu affermando che il nuovo processo richiederà il 35% in meno di energia fornendo anche prestazioni migliori rispetto al precedente processo a 5 nm. Apple dovrebbe essere il più grande cliente di TSMC del processo a 3 nm, secondo quanto riferito lo utilizzerà per i prossimi chip M2 Pro e ‌M2‌ Max e A17 Bionic per ‌iPhone 15‌ Pro.

La scorsa settimana, un rapporto ha scoperto nuove sfide che Apple ha dovuto affrontare durante lo sviluppo del chip A16 Bionic per iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max. Secondo il rapporto, Apple aveva piani più aggressivi per migliorare ulteriormente la GPU sul chip, definendolo un “salto generazionale”. Apple inizialmente voleva includere il ray tracing per la GPU dell’A16 Bionic, ma quei piani fallirono dopo che il chip si surriscaldò, portando a una scarsa durata della batteria. Alla fine, Apple ha cambiato i piani all’ultimo minuto e ha incluso una GPU basata sul chip A15 Bionic dell’anno scorso.

La mancanza di una GPU più avanzata nel chip A16 Bionic potrebbe significare che vedremo miglioramenti più considerevoli con il chip A17 Bionic sui modelli ‌iPhone 15‌ di fascia alta il prossimo anno. Per la prima volta con la gamma iPhone 14 , Apple ha fornito solo ai modelli Pro di fascia alta il nuovo chip A16 Bionic, mantenendo i modelli di fascia bassa con il chip A15 Bionic di un anno. Lo stesso precedente dovrebbe continuare il prossimo anno , con solo i modelli di fascia alta della gamma che otterranno l’A17 Bionic, mentre il resto della gamma utilizzerà il chip A16 Bionic di quest’anno.

