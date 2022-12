Il fornitore Apple TSMC avvia la produzione di massa di chip a 3 nm

Il fornitore Apple Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) ha iniziato oggi la produzione di massa di chip a 3 nanometri di nuova generazione che verranno utilizzati nei futuri dispositivi Apple come iPhone, riporta Bloomberg .

TSMC sta producendo i chip nel suo campus di Taiwan meridionale e il presidente di TSMC Mark Liu ha affermato che la domanda per la tecnologia è “molto forte”.

I chip a 3 nanometri offriranno prestazioni migliori rispetto agli attuali chip a 5 nanometri, ma con un consumo energetico inferiore del 35%. Apple potrebbe iniziare ad adottare processori a 3 nm nel 2023, poiché le voci suggeriscono che l’A17 nel prossimo iPhone 15 Pro utilizzerà la tecnologia a 3 nm.

In futuro, TSMC produrrà chip a 3 nm in uno stabilimento statunitense in fase di costruzione, la cui produzione inizierà nel 2026. Il primo stabilimento statunitense di TSMC in Arizona inizierà con la produzione di chip a 4 nanometri quando verrà aperto nel 2024. TSMC sta inoltre sviluppando chip a 2 nm tecnologia, con quei chip all’avanguardia destinati a essere prodotti a Taiwan.

