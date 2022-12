iPad Pro da 14,1 pollici non è più previsto per il 2023

Apple non ha più in programma di lanciare un iPad Pro da 14,1 pollici con un display mini-LED all’inizio del 2023, un cambiamento rispetto ai piani dell’inizio dell’anno.

A giugno, l’affidabile analista di display Ross Young ha riferito che un ‌iPad Pro‌ da 14,1 pollici con display mini-LED era previsto per il lancio nel primo trimestre del 2023. Ora, Young afferma che Apple non ha più intenzione di lanciare il nuovo formato da 14,1 pollici fattore. Young suggerisce che il dispositivo è stato completamente cancellato o ritardato in modo significativo. A luglio , Ross ha proseguito affermando che il dispositivo potrebbe essere dotato di un display LCD anziché di un mini-LED.

Un ‌iPad Pro‌ da 14,1 pollici sarebbe stato l’ iPad più grande fino ad oggi, battendo l’attuale dimensione di 12,9 pollici. Lo sviluppo di un ‌iPad Pro‌ di dimensioni maggiori è stato condiviso per la prima volta da Mark Gurman di Bloomberg nel giugno 2021 . Gurman ha affermato che gli ingegneri Apple stanno esaminando la possibilità di dimensioni più grandi di ‌iPad Pro‌ che potrebbero “arrivare nei negozi al più presto tra un paio di anni”.

