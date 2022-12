Il fornitore di display mini-LED di Apple afferma che la domanda si sta riducendo poiché le voci suggeriscono la transizione all’OLED nei prossimi anni

Uno dei principali fornitori di mini-LED di Apple afferma che la domanda di display nei prodotti di consumo sta diminuendo, mentre la domanda di mini-LED in altri casi d’uso è in aumento mentre Apple prevede una transizione per spostare la sua linea di iPad e MacBook sui display OLED nei prossimi anni.

Un nuovo rapporto di DigiTimes oggi cita fonti del settore all’interno di Epistar, che da tempo fornisce display mini-LED ad Apple, affermando che la domanda di display mini-LED da utilizzare nei dispositivi elettronici di consumo sta diminuendo e che prevede una domanda di display mini-LED da utilizzare nei dispositivi elettronici di consumo. I display a LED da utilizzare nei cruscotti e nei display dei veicoli raggiungeranno il picco nel 2023.

Un rapporto della scorsa settimana ha suggerito che Samsung sta ora dando la priorità allo sviluppo di tipi specifici di display OLED che Apple prevede di utilizzare nei prossimi modelli di iPad Pro . Secondo i rapporti, Apple dovrebbe annunciare il primo iPad Pro con display OLED nel 2024 , il che ha spinto i fornitori di mini-LED ad osservare altre applicazioni per i suoi display, secondo DigiTimes .