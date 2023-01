Apple assume personale in vista dell’apertura dei primi negozi al dettaglio in India

Apple ha iniziato ad assumere personale per i suoi primi flagship store in India, riporta The Financial Times . Sono stati trovati annunci di lavoro per 12 ruoli di addetto ai negozi in “varie località” in tutto il paese, indicando che Apple è quasi pronta a stabilire una presenza al dettaglio nel mercato indiano.

Gli annunci di lavoro si riferiscono direttamente all’Apple Store , con ruoli che includono store leader, store manager, specialisti tecnici e personale del Genius Bar. Separatamente, almeno cinque dipendenti con sede a Mumbai e Nuova Delhi hanno annunciato su LinkedIn di essere stati assunti per i negozi ancora da annunciare, secondo il rapporto.

Apple non ha confermato i suoi piani per l’apertura di negozi in India, ma un rapporto dello scorso anno di The Economic Times ha affermato che Apple aveva in programma di lanciare il suo primo negozio tra gennaio e marzo 2023, con un flagship store di Mumbai di 22.000 piedi quadrati programmato per aprire prima . L’apertura del negozio era originariamente prevista per il 2021, ma secondo quanto riferito la crisi sanitaria globale e l’incertezza economica hanno costretto Apple a ritardare l’apertura.

Si dice anche che Apple stia pianificando un secondo negozio più piccolo da 10.000 a 12.000 piedi quadrati a Nuova Delhi, e forse altri negozi in luoghi come centri commerciali e quartieri dello shopping di fascia alta in tutta l’India, con l’intento di rendere la vendita al dettaglio una parte importante della sua presenza nel paese.

Nel 2020 Apple ha aperto il suo negozio online in India, offrendo ai clienti indiani un modo diretto per acquistare prodotti direttamente da Apple senza dover passare attraverso un rivenditore premium autorizzato. Il negozio online di Apple offre una gamma completa di prodotti e accessori Apple con assistenza per gli acquisti da parte degli specialisti Apple, prezzi EDU per studenti, consegna senza contatto gratuita, opzioni di finanziamento, un programma di permuta per le vendite di iPhone e altro ancora.

In passato, Cook e altri dirigenti Apple hanno sottolineato l’importanza dell’India, che ospita il secondo mercato mondiale di smartphone. Apple ha anche lavorato per costruire una catena di approvvigionamento manifatturiera nel paese e, a indicazione dell’importanza percepita del paese come hub di produzione, Apple ha spostato l’assemblaggio di iPhone 14 dalla Cina all’India nelle settimane successive al suo rilascio.

