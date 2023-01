Apple inizierà la transizione dai chip modem Qualcomm alla fine del 2024 o 2025

Apple vuole iniziare a sostituire i chip modem Qualcomm che utilizza negli iPhone già nel 2024, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg . Apple ha lavorato alla tecnologia dei chip modem interna per diversi anni ormai, con l’obiettivo di ridurre la sua dipendenza da Qualcomm.

Inizialmente Apple voleva introdurre i propri chip modem già nel 2023, ma l’analista Apple Ming-Chi Kuo ha affermato alla fine del 2022 che Apple avrebbe dovuto continuare a fare affidamento su Qualcomm nel prossimo futuro poiché gli sforzi di sviluppo di Apple “fallirono”. All’epoca, Kuo disse che Apple avrebbe continuato a lavorare sui suoi chip 5G, ma che lo sviluppo non sarebbe stato fatto in tempo per il lancio degli iPhone 2023, cosa con cui il rapporto di Bloomberg concorda. Lo sviluppo del chip del modem ha subito ritardi e Apple utilizzerà un’implementazione lenta per porre fine alla sua dipendenza da Qualcomm. Apple inizierà con l’utilizzo del proprio chip modem in un singolo dispositivo prima di espandere l’implementazione ad altri dispositivi. La transizione da Qualcomm potrebbe richiedere fino a tre anni.

Oltre a passare ai propri chip interni a partire dal 2024, Apple vuole smettere di utilizzare i componenti wireless di Broadcom nel 2025. Apple sta lavorando a un chip WiFi e Bluetooth che sostituirà i componenti che sta attualmente acquistando da Broadcom. Apple nel 2020 ha firmato un accordo di tre anni e mezzo con Broadcom per componenti e moduli wireless, con scadenza prevista a metà del 2023.

Mentre componenti separati per sostituire l’hardware proveniente da Qualcomm e Broadcom sono in fase di sviluppo in questo momento, Bloomberg afferma che Apple sta anche lavorando su un chip che combinerà le funzioni di modem cellulare, WiFi e Bluetooth in un unico componente. Broadcom fornisce anche ad Apple chip e chip a radiofrequenza per la ricarica wireless, entrambi su cui Apple sta lavorando per sostituire.

Apple progetta i propri chip della serie A per l’ iPhone e i chip della serie M per il Mac, e la sostituzione dei chip del modem e dei componenti wireless è stata una priorità sin dalla controversia con Qualcomm. Apple ha lanciato una battaglia legale contro Qualcomm nel 2017, accusandola di riscuotere ingiustamente royalties per tecnologie con cui non aveva nulla a che fare. Apple voleva abbandonare Qualcomm con il passaggio al 5G per smettere di pagare le tariffe di Qualcomm e utilizzare invece la tecnologia Intel, ma Intel non è stata in grado di produrre chip 5G che soddisfacessero gli standard Apple .

Apple è stata costretta a risolvere la causa con Qualcomm e da allora ha utilizzato i chip modem 5G di Qualcomm per le lineup di ‌iPhone‌ e iPad . Apple nel 2019 ha acquistato il business dei chip modem di Intel per ottenere un vantaggio sullo sviluppo dei chip e il 2024 potrebbe essere il primo in cui la tecnologia sarà finalmente abbastanza avanzata da consentire ad Apple di eliminare gradualmente Qualcomm.

