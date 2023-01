Il supporto dual eSIM di Google Pixel 7 è in arrivo

Gli smartphone dual SIM esistono da sempre e combinare questo approccio con la tecnologia eSIM è solo il passo logico successivo. Google ha supportato il duplice utilizzo di una SIM fisica e di una eSIM nei telefoni Pixel risalenti al Pixel 3a, ma abbiamo atteso a lungo il giorno in cui avremmo potuto abbandonare del tutto le SIM fisiche.

Secondo i rapporti degli utenti che stanno iniziando a emergere solo ora, Android 13 QPR2 Beta 2 , la versione di prova che alla fine dovrebbe raggiungere il canale stabile come Pixel Feature Drop di marzo 2023 , ora consente di passare facilmente da un operatore all’altro con doppi profili eSIM sul Pixel serie 7.

Mishaal Rahman di Esper ha individuato un beta tester che ha riferito che la funzione MEP eSIM di Android, abbreviazione di Multiple Enable Profiles , ha ora iniziato a funzionare su Pixel 7 nell’ultima versione beta, consentendo agli utenti di passare liberamente tra due profili eSIM per funzionalità come chiamate, messaggi e dati.

Rahman osserva che la funzione è stata probabilmente attivata da un aggiornamento lato server dell’app SIM Manager sulla build di Pixel 7 di QPR2 Beta 2: l’utente che inizialmente ha notato la modifica aveva riferito che la doppia eSIM era inattiva per loro su QPR2 Beta 1, quindi questo è certamente uno sviluppo recente. Google Germania aveva precedentemente indicato di aspettarsi che il supporto dual eSIM arrivasse su Pixel 7 e 7 Pro a marzo 2023, che si allineerebbe con il piano di rilascio stabile. Non è stata fatta menzione della serie Pixel 6 , quindi al momento non è chiaro se la funzione sarà resa disponibile ai modelli Pixel precedenti.

È improbabile che questo supporto estenda il numero totale di SIM attive oltre l’attuale massimo di due, quindi se stai utilizzando l’implementazione dual SIM/eSIM dall’ultima build Android stabile, probabilmente dovrai disabilitare la tua SIM fisica prima di aggiungere un secondo profilo eSIM attivo. Google ha recentemente aggiunto il codice per convertire le SIM fisiche in profili eSIM in Android 13 QPR2 Beta 2, che, per inciso, dovrebbe anche consentire di trasferire i profili eSIM da un telefono all’altro.

