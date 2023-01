WhatsApp Mac Beta con supporto Apple Silicon nativo ora disponibile per tutti gli utenti

WhatsApp ha lavorato su un’app per Mac aggiornata che presenta il supporto nativo del silicio Apple dall’estate e una versione beta dell’app è ora disponibile per tutti gli utenti WhatsApp che vogliono provarla.

Come notato da WABetaInfo , l’app per Mac con supporto nativo per Apple Silicon può essere scaricata dal sito Web di WhatsApp .

La beta era precedentemente disponibile per un numero limitato di persone con accesso a WhatsApp TestFlight, ma WhatsApp sta espandendo i test prima di una versione ufficiale. Tieni presente che questa è ancora una versione beta, quindi alcune funzionalità potrebbero non funzionare come previsto.

I Mac Apple in silicio hanno accesso alla versione Intel basata su Electron di WhatsApp per Mac tramite Rosetta 2, ma questa è la prima volta che una versione nativa viene resa ampiamente disponibile. L’app Universal ottimizzata per il silicio di Apple funzionerà più velocemente e utilizzerà meno risorse su macchine con chip M1 , M1 Pro , M1 Max , M1 Ultra , M2 , ‌M2‌ Pro e ‌M2‌ Max.

