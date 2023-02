Come notato da 9to5Google , l’app di navigazione ha ottenuto il supporto del display sempre attivo sugli smartwatch Wear OS 3 , tra cui Google Pixel Watch e la serie Galaxy Watch 5 di Samsung, tra gli altri. Quando sei in giro con uno smartwatch connesso, Maps ora rimarrà attivo sullo schermo anche quando hai il polso abbassato.

Prima di questa modifica, le indicazioni stradali di Maps diventavano confuse in queste condizioni. Con l’ultima funzionalità dell’app, non dovrai preoccuparti di perderti quando esci per una passeggiata.

L’aggiornamento ha anche introdotto una modifica dell’interfaccia utente al servizio, con un elenco dedicato di indicazioni che dominano l’intero schermo dell’orologio durante la navigazione. Se invece vuoi passare alla visualizzazione della mappa.

Queste modifiche vengono implementate tramite un aggiornamento lato server, il che significa che potresti non vederle immediatamente sul tuo orologio. La navigazione turn-by-turn di Maps è stata un grande aggiornamento della navigazione per il tuo smartwatch basato su Wear OS 3.

Tuttavia, se temi che l’AOD riduca la durata della batteria del tuo smartwatch o che i dettagli della tua destinazione siano visibili a qualcun altro quando non stai guardando il display, disattivare questa funzione potrebbe essere una soluzione.