Come scaricare canzoni da Spotify

Scarica brani da Spotify: Requisiti

Innanzitutto, devi utilizzare le app native di Spotify sul desktop e sul dispositivo mobile per scaricare i brani. Le app ufficiali dell’azienda sono disponibili su iOS, Android, iPadOS, Mac, Windows e smart TV.

Il piano gratuito di Spotify ti consente di scaricare solo podcast. Devi abbonarti a uno dei piani Spotify Premium per scaricare brani per l’utilizzo offline.Puoi controllare i piani Spotify Duo, Student e Family dalla pagina ufficiale .

Spotify Premium include anche altri vantaggi come l’ascolto di musica senza pubblicità, salti illimitati e l’accesso a ogni brano sul dispositivo mobile. Puoi scaricare fino a 10.000 brani su un massimo di cinque dispositivi. Se scarichi brani su un sesto dispositivo, perdi i download.

Scarica brani da Spotify su Android

Se sei nuovo su Spotify su Android, leggi la nostra guida dedicata per un’esperienza di onboarding fluida. Prima di scaricare qualsiasi playlist o album, devi modificare le impostazioni di download da Spotify.

Avvia Spotify sul tuo telefono Android. Tocca l’ ingranaggio Impostazioni nell’angolo in alto a destra. Scorri fino a Qualità audio . Apri il menu Scarica Puoi scaricare brani Spotify in qualità bassa, normale, alta e molto alta. I brani scaricati occupano più spazio sul telefono se selezioni alto o molto alto.

Dovresti selezionare Normale se prevedi di scaricare migliaia di brani e hai poco spazio sul tuo telefono Android . Ora che hai selezionato la qualità del download, è il momento di portare offline le tue playlist preferite.

Apri un album musicale o una playlist pertinente su Spotify. Tocca il pulsante Download in alto e rendilo offline. Puoi controllare l’avanzamento del download dallo stesso menu. I tuoi brani scaricati sono pronti per l’uso in Spotify

Trova le tue canzoni scaricate su Spotify

Ecco come trovare e accedere ai brani scaricati su Spotify per Android.

Apri Spotify sul tuo telefono Android. Vai al menu La tua libreria . Cerca una freccia verde rivolta verso il basso sotto un album o una playlist. Indica lo stato offline. Scorri verso sinistra sui filtri in alto e seleziona Scaricati per controllare la tua musica salvata da Spotify.

Scarica brani da Spotify sul tuo iPhone

Spotify per iOS utilizza un diverso menu Impostazioni. Ecco come modificare la qualità del download e mantenere offline i tuoi album preferiti.

Avvia Spotify su iPhone. Vai su Impostazioni dall’angolo in alto a destra. Seleziona Qualità audio . Selezionare Alta o Molto alta nel menu Download. Puoi anche abilitare i download di Spotify utilizzando i dati cellulari. Ora puoi andare alla home page di Spotify e scaricare i brani. Apri una playlist o un album su Spotify. Tocca l’icona della freccia giù in alto per avviare il processo di download. Puoi trovare i brani Spotify scaricati dallo stesso menu La tua libreria come mostrato sopra.

Non puoi scaricare brani da Spotify nella memoria del tuo dispositivo e condividerli con altri. I brani scaricati rimangono solo nell’app. Inoltre, non puoi riprodurli con un lettore multimediale di terze parti.

Puoi ascoltare i brani scaricati per un massimo di 30 giorni su Spotify. Se rimani offline per più di 30 giorni, Spotify rimuove i brani scaricati. Devi andare online almeno una volta al mese per mantenere intatti i tuoi download.