Primate Labs lancia Geekbench 6 Benchmarking Suite

Primate Labs ha annunciato oggi il lancio di Geekbench 6 , la versione più recente della suite di benchmark multipiattaforma dell’azienda. Geekbench 6 è un aggiornamento dell’attuale Geekbench 5 introdotto nel 2019 e include il supporto per nuovi standard hardware insieme a risultati che imitano meglio le prestazioni del dispositivo nel mondo reale.

Il software aggiornato si allontana dalla forte dipendenza dai puri numeri di CPU a thread singolo, con l’apprendimento automatico e altri carichi di lavoro che cambiano il modo in cui i benchmark devono funzionare. I set di dati di test sono stati sostituiti per “riflettere meglio l’hardware e le applicazioni moderne”.

Esempi HTML rappresentativi dei moderni standard di web design

Una libreria di immagini più ampia per i test di importazione

Mappe più grandi per i test di navigazione

Esempi PDF più grandi e moderni

Un aumento delle dimensioni del carico di lavoro di Clang.

Primate Labs afferma che i test sono in grado di rappresentare meglio i tipi di file che i clienti probabilmente utilizzeranno o con cui interagiranno nel 2023 e sono più vicini ai carichi di lavoro utilizzati dalle app. Geekbench 6 è stato aggiornato per sfruttare meglio la GPU per l’apprendimento automatico per confronti tra piattaforme più accurati.

Il benchmarking multi-core è stato revisionato ed è progettato per misurare come i core condividono i carichi di lavoro in esempi di carichi di lavoro realistici e ci sono una serie di nuovi test che misurano come le persone utilizzano i dispositivi. Anche i test esistenti sono stati aggiornati.

Sfocatura dello sfondo, come durante le videoconferenze

Filtri fotografici, simili a quelli utilizzati dalle moderne app di social media

Rilevamento di oggetti per carichi di lavoro AI

Libreria di foto per l’importazione e l’etichettatura semantica di foto e metadati

Elaborazione del testo per l’analisi e la conversione di cose come markdown e regex in Python (più fedele ai casi d’uso degli sviluppatori reali)

Geekbench 6 è gratuito per tutti gli usi personali non commerciali

