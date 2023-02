Apple potrebbe ancora pianificare di reintrodurre il MacBook da 12 pollici

Apple potrebbe continuare i suoi piani per riportare in vita il MacBook da 12 pollici, secondo una voce imprecisa condivisa sul blog coreano Naver.

Secondo una presunta fonte di una società che fornisce parti ad Apple a Taiwan, Apple si sta preparando a reintrodurre il MacBook da 12 pollici. Sembra che la società stia valutando il futuro del dispositivo e non ha ancora confermato se raggiungerà il lancio. Tuttavia, le attività di produzione relative al dispositivo sarebbero in corso. Apparentemente Apple ha in programma di confermare se il dispositivo passerà alla produzione di massa già nella seconda metà di quest’anno.

Nel 2022, l’analista Apple Ming-Chi Kuo ha affermato di non aver sentito parlare di alcun piano per un nuovo modello di MacBook da 12 pollici. Analogamente, l’analista di display Ross Young ha espresso “scetticismo” sul lancio di nuovi MacBook da parte di Apple con display di dimensioni inferiori a 13 pollici.

Introdotto a marzo 2015, il MacBook originale da 12 pollici presentava un design sottile e leggero che pesava solo un chilo ed è stato il primo notebook Apple a presentare un design senza ventola, porta USB-C e tastiera con interruttore a farfalla. Apple ha aggiornato il MacBook da 12 pollici nel giugno 2017 e ha interrotto il dispositivo nel 2019. Dopo l’annuncio del passaggio di Apple ai propri chip in silicio personalizzati per Mac, c’è stato un rinnovato interesse per il potenziale di un nuovo MacBook da 12 pollici.

Mark Gurman di Bloomberg è stato il primo a scatenare concretamente le voci secondo cui Apple avrebbe reintrodotto un modello di MacBook da 12 pollici con silicio Apple lo scorso anno, affermando che il dispositivo potrebbe arrivare alla fine del 2023 o all’inizio del 2024.

Il mese scorso, ha affermato che il nuovo Il MacBook da 12 pollici non era più sulla roadmap a breve termine dell’azienda , ma si è fermato prima di escludere completamente il dispositivo, il che significa che potrebbe essere ancora possibile spingerlo nel 2024 o successivamente, il che potrebbe allinearsi con le ultime affermazioni di Naver.

VIA