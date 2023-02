Apple riporta i risultati del 1° trimestre 2023: $ 30,0 miliardi di profitto su $ 117,2 miliardi di entrate in un “ambiente difficile”

Apple ha annunciato oggi i risultati finanziari per il primo trimestre fiscale del 2023, che corrisponde al quarto trimestre solare del 2022.

Per il trimestre, Apple ha registrato un fatturato di 117,2 miliardi di dollari e un utile trimestrale netto di 30,0 miliardi di dollari, o 1,88 dollari per azione diluita, rispetto ai ricavi di 123,9 miliardi di dollari e un utile trimestrale netto di 34,6 miliardi di dollari, o 2,10 dollari per azione diluita, nel trimestre dell’anno precedente.

Le entrate di Apple sono diminuite di circa il 5% su base annua, un calo più ripido di quanto previsto dagli analisti poiché Apple ha affrontato in particolare i problemi di fornitura di iPhone, ma ha visto anche un calo di Mac e dispositivi indossabili.

Il margine lordo per il trimestre è stato del 43,0%, rispetto al 43,8% del trimestre dell’anno precedente. Apple ha inoltre dichiarato un pagamento trimestrale del dividendo di 0,23 dollari per azione, pagabile il 16 febbraio agli azionisti registrati al 13 febbraio