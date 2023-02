Apple ha ora più di due miliardi di dispositivi attivi in ​​​​tutto il mondo

Ci sono più di due miliardi di iPhone, iPad, Mac e altri dispositivi Apple attivi in ​​tutto il mondo, ha affermato oggi Apple nel rapporto sugli utili relativo al primo trimestre fiscale del 2023.

Durante il trimestre di dicembre, abbiamo raggiunto un traguardo importante e siamo entusiasti di annunciare che ora abbiamo più di 2 miliardi di dispositivi attivi come parte della nostra crescente base installata”, ha dichiarato il CEO di Apple Tim Cook .

Due miliardi di dispositivi attivi sono un nuovo record per il Apple ha condiviso l’ultima volta la sua base di installazione attiva nel gennaio 2022 , quando l’azienda aveva 1,8 miliardi di dispositivi attivi in ​​tutto il mondo.

Apple non ha fornito numeri per i singoli dispositivi, ma da tempo Apple ha più di un miliardo di iPhone attivi in ​​tutto il mondo.

