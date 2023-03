L’isola dinamica dell’iPhone 14 sta per arrivare su questo telefono Android

Realme lo chiama “Mini Capsule” ed è la caratteristica principale di Realme C55, l’ultima risposta dell’azienda ai migliori telefoni Android convenienti in circolazione.

La Mini Capsule a forma di pillola del Realme C55, come l’iPhone 14 Pro, nasconde la fotocamera da 8 MP e fa cose come visualizzare l’utilizzo dei dati del telefono, il conteggio dei passi e lo stato di carica, anche se quest’ultimo duplica in qualche modo la funzione del indicatore della batteria nell’angolo in alto a destra dello schermo.