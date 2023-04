Beats Studio Buds+ in arrivo a maggio con una nuova opzione di design trasparente, cancellazione del rumore migliorata e altro ancora

I presunti Beats Studio Buds+ di Apple sembrano essere stati elencati su Amazon oggi, fornendo uno sguardo più da vicino alle nuove funzionalità e modifiche prima che vengano annunciate ufficialmente. Gli auricolari sono elencati con una data di rilascio del 18 maggio e un prezzo di € 169,95.

In particolare, l’elenco rivela che gli Studio Buds+ saranno disponibili in una nuova opzione di design trasparente che sembra abbastanza simile agli auricolari Nothing Ear (2) . Gli auricolari saranno disponibili anche in nero e avorio, secondo l’elenco. Il design complessivo degli Studio Buds+ sembra in gran parte lo stesso degli Studio Buds originali rilasciati nel 2021.

I Beats Studio Buds+ rimangono un’alternativa più sportiva agli AirPods Pro e hanno un design più compatto senza “steli” che scendono sotto le orecchie.

Con microfoni 3 volte più grandi e modifiche alle prese d’aria, gli Studio Buds+ presenteranno fino a 1,6 volte la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza fino a 2 volte migliorata rispetto agli Studio Buds originali, secondo l’elenco. Forniscono anche una maggiore durata della batteria, con gli Studio Buds+ pubblicizzati che offrono fino a 36 ore di ascolto con la custodia di ricarica USB-C inclusa, rispetto alle 24 ore degli Studio Buds originali.

Gli Studio Buds+ hanno una resistenza all’acqua classificata IPX4 e saranno disponibili con le opzioni delle dimensioni dell’auricolare XS, S, M e L per adattarsi a una gamma più ampia di orecchie. Gli auricolari sono compatibili con dispositivi Apple e Android e offrono funzionalità come l’accoppiamento con un solo tocco, il passaggio automatico da un dispositivo all’altro, il supporto Hey Siri e il supporto Trova il mio.

VIA