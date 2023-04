L’incisione elettrolitica: una tecnologia di precisione per la lavorazione dei metalli

L’incisione elettrolitica è una tecnologia impiegata per marcare e incidere prodotti metallici in modo preciso e duraturo.

In questo articolo esploreremo cos’è l’incisione elettrolitica, i suoi vantaggi e gli svantaggi e le sue applicazioni nell’industria metalmeccanica.

Cos’è l’incisione elettrolitica e come funziona

Nota anche come marcatura elettrochimica, l’incisione elettrolitica è una tecnica di lavorazione dei metalli che utilizza una corrente elettrica per creare incisioni precise su una vasta gamma di materiali metallici.

Questo processo avviene attraverso una soluzione elettrolitica che funge da mezzo conduttore elettrico. La soluzione viene applicata sulla superficie del metallo da incidere, e un’onda elettrica viene applicata attraverso un’arma in acciaio inossidabile, nota come mandrino. La corrente elettrica causa l’ossidazione del metallo in eccesso, che viene poi rimossa dalla soluzione elettrolitica.

L’incisione funziona attraverso un processo di ossidazione controllata sul metallo, creando una cavità che segue il percorso desiderato, deciso dall’operatore tramite una mascheratura.

Dopo aver preparato il pezzo da lavorare, inclusa pulizia, sgrassatura e verniciatura, l’incisione avviene tramite l’utilizzo di alcuni strumenti fondamentali:

Lo stencil, realizzabile con varietà di materiali come adesivi, vernici o fotopolimeri. È una mascheratura che delimita le aree da incidere e protegge le aree circostanti da incisioni indesiderate.

Il liquido elettrolitico attraverso cui avviene il passaggio di corrente.

La corrente elettrica, che passa tra stencil, pezzo da marcare e liquido elettrolitico. La corrente e il tempo di esposizione vengono regolati per creare l’incisione desiderata.

Dunque la corrente passa per mezzo di un’incisione sul pezzo da marcare, con un liquido elettrolitico specifico che la rende conduttiva.

Si creano così incisioni di alta qualità e durature, utilizzate per incidere immagini, loghi, numeri di serie e altre informazioni su una vasta gamma di metalli, inclusi l’acciaio, l’alluminio, il rame e il titanio.

Vantaggi e svantaggi dell’incisione elettrolitica rispetto ad altre tecniche di lavorazione dei metalli

L’incisione elettrolitica presenta diversi vantaggi rispetto ad altre tecniche di lavorazione dei metalli come il laser o la serigrafia.

In primo luogo, l’incisione elettrolitica offre una grande precisione nella creazione di incisioni su materiali metallici, fino a pochi decimi di micron. Questo la rende ideale per la produzione di parti di precisione, componenti elettronici, strumenti chirurgici e dispositivi medici.

In secondo luogo, è molto flessibile e può essere utilizzata per incidere una vasta gamma di materiali metallici, inclusi quelli più duri e resistenti, difficili da lavorare con altre tecniche.

Inoltre, l’incisione elettrolitica è un processo molto veloce, facile da automatizzare e più economico rispetto ad altre tecniche; proprio per questo si adatta alla produzione in serie di prodotti.

Il risultato sono incisioni permanenti, pulite e precise, che non creano distorsioni o deformazioni sul materiale. Rispetto all’impiego del laser, inoltre, la marcatura elettrochimica non intacca la superficie dell’acciaio inox ma al contrario ne aumenta la resistenza alla corrosione.

Tuttavia, l’incisione elettrolitica presenta anche alcuni svantaggi. Ad esempio, questa tecnica si adatta bene a superfici piatte o con una curvatura semplice, ma può dare problematiche con altri tipi di superfici. Inoltre l’incisione elettrolitica necessita di una buona conduzione elettrica del materiale da incidere, il che limita la scelta di materiali che possono essere lavorati.

Applicazioni dell’incisione elettrolitica nell’industria metalmeccanica

La marcatura elettrolitica è una tecnologia ampiamente utilizzata nell’industria metalmeccanica per marcare e incidere una vasta gamma di prodotti.

Soprattutto è l’ideale per applicazioni in settori con oggetti di piccole dimensioni e in cui è fondamentale garantire l’integrità del pezzo e la durata dell’incisione, ad esempio per motivi di tracciabilità del prodotto.

La marcatura elettrochimica infatti mantiene integro il pezzo, non lo indebolisce, non corrode e non deforma le parti metalliche con cui viene a contatto.

Per questo viene impiegata in vari settori, inclusi:

l’industria automotive (cuscinetti a sfera, valvole a motore);

la meccanica di precisione (stampi, ingranaggi, lame);

l’industria aeronautica;

il settore medicale (per dispositivi medici e strumenti chirurgici).

Viene impiegata anche per componenti elettronici, utensili, attrezzature industriali, gioielli, orologi e altri prodotti in metallo.