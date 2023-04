Si dice che gli auricolari con USB-C siano in produzione di massa prima del lancio di iPhone 15

Con tutti e quattro i modelli di iPhone 15 che dovrebbero essere dotati di una porta USB-C invece di Lightning, anche diversi accessori Apple passeranno a USB-C. Ad esempio, gli EarPods con connettore USB-C sono già in produzione di massa, secondo un tweet pubblicato oggi dal leaker ShrimpApplePro . In precedenza avevano affermato che Foxconn stava fornendo gli auricolari.

I nuovi EarPods si collegherebbero direttamente alla porta USB-C sui modelli di iPhone 15, senza adattatore. Gli auricolari cablati di Apple sono attualmente disponibili con un connettore Lightning o un jack per cuffie da 3,5 mm , con entrambe le versioni al prezzo di € 19.

Gli EarPod sono diventati meno popolari da quando Apple ha rilasciato AirPod wireless nel 2016 e rimosso il jack per le cuffie sugli iPhone, ma rimangono un’opzione più conveniente per i clienti. Gli EarPods offrono anche una semplice esperienza di ascolto cablata plug-and-play, con un telecomando integrato e nessuna ricarica o associazione necessaria.

Apple dovrebbe annunciare la linea di iPhone 15 a settembre e probabilmente i nuovi EarPods verranno lanciati in quel periodo. L’analista Apple Ming-Chi Kuo in precedenza aveva affermato che anche altri accessori come le custodie di ricarica AirPods, il MagSafe Battery Pack e il trio Magic Keyboard/Trackpad/Mouse passeranno a USB-C in futuro.

VIA