L’ex dipendente che ha truffato Apple è stato condannato a 3 anni di carcere e 19 milioni di dollari di multa

L’ex dipendente Apple Dhidrenda Prasad è stata condannata questa settimana a tre anni di carcere e gli è stato ordinato di pagare più di 17 milioni di dollari in restituzione ad Apple. A novembre, Prasad si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode e cospirazione per frodare gli Stati Uniti dopo aver rubato milioni di dollari ad Apple.

Prasad ha fatto parte del dipartimento Global Service Supply Chain di Apple tra il 2008 e il 2018 e il suo lavoro consisteva nell’acquistare parti e servizi dai fornitori per la manutenzione dei dispositivi più vecchi. Nel 2011, Prasad ha iniziato ad accettare tangenti, fatture gonfiate e rubare parti, costringendo Apple a pagare per componenti e servizi che non ha ricevuto.

Due venditori hanno lavorato con Prasad per rubare denaro ad Apple. I suoi piani includevano l’incanalamento di pagamenti illeciti dai venditori ai suoi creditori, l’inganno con l’inganno di Apple a pagare i componenti due volte e il furto di componenti acquistati da Apple e la loro rivendita ad Apple tramite i suoi co-cospiratori. In totale, è stato ritenuto colpevole di aver rubato 17 milioni di dollari tramite posta e frode telematica.

Perderà quasi 5,5 milioni di dollari in beni che il governo ha già sequestrato e dovrà pagare altri 8 milioni di dollari in denaro confiscato. La confisca di $ 13,5 milioni si aggiunge ai $ 17 milioni che deve pagare ad Apple e agli $ 1,8 milioni che deve all’IRS per non aver pagato le tasse sui soldi che ha ricevuto da Apple.

via