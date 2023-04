YouTube Music ottiene podcast audio su iOS e Web

Google ha annunciato oggi che YouTube Music sul Web e l’app YouTube Music per dispositivi iOS ora offrono podcast negli Stati Uniti. Gli utenti che guardano i podcast tramite l’app YouTube principale ora possono continuare ad ascoltarli tramite YouTube Music.

I podcast su YouTube Music sono gratuiti e non è richiesto alcun abbonamento Premium. I podcast sono disponibili su richiesta, offline e possono essere ascoltati in background e durante la trasmissione, con opzioni per passare dalla versione audio a quella video.

Google afferma che l’esperienza di ascolto dei podcast su YouTube Music è progettata per integrare l’esperienza dei podcast video disponibili su YouTube. I podcast saranno disponibili tramite la scheda Home toccando la sezione Podcast nella parte superiore dello schermo.

C’è una funzione Esplora per trovare podcast popolari in base a categorie che includono giochi, musica, vero crimine, commedia, salute e fitness, affari, società e cultura, oltre a una scheda di ricerca per individuare contenuti specifici.

via