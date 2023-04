iOS 17 presenterà modifiche “importanti” al Centro di controllo di iPhone

iOS 17 presenterà modifiche “importanti” al Control Center su iPhone, secondo un membro del forum MacRumors che ha fatto trapelare dettagli accurati su Dynamic Island su iPhone 14 Pro prima che il dispositivo fosse annunciato lo scorso anno.

In una e-mail, la fonte anonima ha aggiunto che iOS 17 si concentrerà sui miglioramenti delle prestazioni e della stabilità, suggerendo che un Centro di controllo rinnovato potrebbe essere uno dei cambiamenti più importanti in arrivo con l’aggiornamento del software. Apple dovrebbe annunciare iOS 17 durante il keynote del WWDC 2023 il 5 giugno e, come al solito, la prima versione beta dovrebbe essere resa disponibile agli sviluppatori per i test più tardi quel giorno.

La fonte non ha fornito dettagli specifici sulle modifiche pianificate per Control Center, che è rimasto sostanzialmente lo stesso da quando iOS 11 è stato rilasciato nel 2017. Il menu offre agli utenti di iPhone un comodo accesso ai controlli per Wi-Fi, Bluetooth, luminosità del display, volume e molte altre funzioni di sistema. Su iPhone X e successivi, Control Center può essere aperto scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo.

