Google prevede di eliminare gli account che non vengono utilizzati da oltre due anni

Google ha annunciato oggi che sta aggiornando la sua politica sugli account inattivi , con gli account Google che non sono stati utilizzati da almeno due anni per essere eliminati.

Google afferma che gli account che non sono stati utilizzati per lunghi periodi di tempo hanno maggiori probabilità di essere compromessi a causa dell’uso di password meno recenti e meno sicure e della mancanza di autenticazione a due fattori.

In futuro, se un account Google non è stato utilizzato o non è stato effettuato l’accesso per almeno due anni, Google potrebbe eliminare l’account e i relativi contenuti. Ciò include i contenuti di Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Meet, Calendar, YouTube e Google Foto .

La norma è applicabile agli account Google personali anziché a quelli creati per aziende e scuole. Gli utenti con un account inattivo vedranno l’eliminazione di tali account a partire da dicembre 2023, ma Google prevede di fornire un ampio preavviso prima di iniziare a eliminare gli account.

Gli account che sono stati creati e mai più utilizzati saranno i primi a essere annullati, con Google che invia più notifiche sia all’indirizzo email dell’account sia all’email di recupero, se ne è stata fornita una.

Per mantenere attivo un account Google, Google consiglia di eseguire l’accesso almeno una volta ogni due anni e chiunque abbia eseguito l’accesso a un account o a un servizio Google di recente ha un account considerato attivo e non verrà eliminato.

L’attività include la lettura o l’invio di un’e-mail, l’utilizzo di Google Drive, la visione di un video di YouTube, il download di un’app Google Play, l’utilizzo di Ricerca Google, la sottoscrizione attiva tramite un account Google o l’utilizzo di Accedi con Google.

