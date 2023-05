L’app ChatGPT ufficiale di OpenAI per iPhone si espande in oltre 40 paesi

OpenAI questa settimana ha annunciato che la sua app ChatGPT ufficiale per iPhone e iPad è ora disponibile in più di 40 paesi oltre agli Stati Uniti. L’app è stata lanciata per la prima volta negli Stati Uniti la scorsa settimana e OpenAI ha promesso che si sarebbe estesa a più paesi nelle prossime settimane.

Da oggi l’app può essere utilizzata in Albania, Algeria, Argentina, Azerbaigian, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Croazia, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Francia, Germania, Ghana, India, Iraq, Irlanda, Israele, Giamaica , Giappone, Giordania, Kazakistan, Corea, Kuwait, Libano, Lituania, Mauritania, Mauritius, Messico, Marocco, Namibia, Nauru, Nuova Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Perù, Polonia, Qatar, Slovenia, Tunisia, Regno Unito Emirati Arabi, Regno Unito e Stati Uniti.

ChatGPT di OpenAI è stato a lungo accessibile sul Web ed è stato precedentemente reso disponibile su iOS tramite più app di terze parti, molte delle quali sono leggermente migliori delle app truffa , ma l’app legittima offre agli utenti un modo sicuro per utilizzare ChatGPT in movimento.

Per chi non ha familiarità con ChatGPT, si tratta di un chatbot basato sull’intelligenza artificiale che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per rispondere a domande e fornire consigli su tutti i tipi di argomenti. OpenAI afferma che ChatGPT può aiutare con quanto segue:

Risposte istantanee: ottieni informazioni precise senza passare al setaccio annunci o risultati multipli.

Consigli su misura: cerca consigli su cucina, programmi di viaggio o creazione di messaggi premurosi.

Ispirazione creativa: genera idee regalo, abbozza presentazioni o scrivi la poesia perfetta.

Input professionale: aumenta la produttività con feedback sulle idee, riepilogo delle note e assistenza tecnica sugli argomenti.

Opportunità di apprendimento: esplora nuove lingue, storia moderna e molto altro al tuo ritmo.

La cronologia è sincronizzata su tutti i dispositivi, quindi puoi vedere le tue interazioni ChatGPT sia sul Web che sui dispositivi iOS e integra il sistema di riconoscimento vocale Whisper.

L’app ChatGPT è gratuita, ma costa $ 19,99 al mese per il servizio ChatGPT Plus. Questo è lo stesso prezzo disponibile attraverso il web, con Plus che fornisce disponibilità anche quando la domanda è elevata, tempi di risposta più rapidi e accesso prioritario a nuove funzionalità come GPT-4, la versione più avanzata di ChatGPT.

