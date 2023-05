OpenAI lancia l’app ChatGPT ufficiale per iPhone e iPad

Consigli su misura: cerca consigli su cucina, programmi di viaggio o creazione di messaggi premurosi.

Ispirazione creativa: genera idee regalo, abbozza presentazioni o scrivi la poesia perfetta.

Input professionale: aumenta la produttività con feedback sulle idee, riepilogo delle note e assistenza tecnica sugli argomenti.

Opportunità di apprendimento: esplora nuove lingue, storia moderna e molto altro al tuo ritmo.

La cronologia è sincronizzata su tutti i dispositivi, quindi puoi vedere le tue interazioni ChatGPT sia sul Web che sui dispositivi iOS e integra il sistema di riconoscimento vocale Whisper.

A partire da ora, ChatGPT per iOS è limitato agli Stati Uniti, ma OpenAI prevede di portarlo in altri paesi nelle prossime settimane. La società afferma che l’app vedrà continui miglioramenti delle funzionalità e della sicurezza in base al feedback degli utenti.

L’app ChatGPT è gratuita, ma costa $ 19,99 al mese per il servizio ChatGPT Plus. Questo è lo stesso prezzo disponibile attraverso il web, con Plus che fornisce disponibilità anche quando la domanda è elevata, tempi di risposta più rapidi e accesso prioritario a nuove funzionalità come GPT-4, la versione più avanzata di ChatGPT.