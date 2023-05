Porsche Taycan ottiene il supporto per Apple Maps EV Routing

Porsche ha annunciato oggi che i modelli Taycan negli Stati Uniti stanno adottando il routing EV di Apple Maps in CarPlay , una funzione che indirizzerà i proprietari di Taycan alle vicine strutture di ricarica per veicoli elettrici.

L’ opzione Apple Maps EV Routing consentirà agli utenti Taycan di pianificare percorsi di viaggio che includono fermate per la ricarica. Prima d’ora, i proprietari di Taycan dovevano uscire da ‌CarPlay‌ per creare un percorso che includesse fermate di ricarica.

I veicoli Taycan includono il Porsche Charging Planner, progettato per ottimizzare le soste in base allo stato di carica previsto all’arrivo a destinazione, alle condizioni del traffico e alla velocità media, ma ‌Apple Maps‌ EV Routing è ora disponibile come alternativa per coloro che utilizzano ‌CarPlay‌.

‌Apple Maps‌ EV Routing utilizza le informazioni sui veicoli in tempo reale per aiutare i clienti a raggiungere la loro destinazione, con soste per la ricarica consigliate quando necessario. ‌Apple Maps‌ analizza i cambiamenti di quota lungo un percorso e altri fattori per determinare quando suggerire una sosta per la ricarica e, se la batteria del veicolo si scarica troppo, fornirà un percorso verso la stazione di ricarica compatibile più vicina.

VIA