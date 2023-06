Apple rende le versioni beta per sviluppatori gratuite da scaricare e installare

Le beta per sviluppatori di Apple sono state storicamente limitate agli sviluppatori che hanno un account a pagamento che costa $ 99 all’anno, ma con il lancio delle beta più recenti, le cose stanno cambiando.

Chiunque può ora iscriversi alla versione gratuita del programma Apple Developer e ottenere l’accesso alle versioni beta. Tutto ciò che serve per scaricare le versioni beta è un ID Apple .

“OS beta releases” è ora elencato come risorsa disponibile anche per coloro che non sono membri dell’Apple Developer Program.

Apple has officially made the developer betas available for free. You only need to sign in with any Apple ID here https://t.co/YEQr1kg3Do Image source: https://t.co/ZPEBwECpxO pic.twitter.com/leJsobfJEt — iSoftware Updates (@iSWUpdates) June 6, 2023

Questa modifica significa che chiunque disponga di un ‌ID Apple‌ può scaricare e installare le beta di iOS 17 , iPadOS 17 e macOS Sonoma senza attendere l’avvio delle beta pubbliche.

Ovviamente, non è una buona idea installare queste versioni beta su un dispositivo principale in quanto potrebbero esserci bug e problemi notevoli con il software precedente. Maggiori informazioni possono essere trovate sulla pagina di iscrizione di Apple .

La decisione di Apple di rendere le beta gratuite segue una modifica all’installazione beta introdotta in iOS 16 . Apple ha iniziato a richiedere un ‌ID Apple‌ collegato a un abbonamento sviluppatore per impedire alle persone di utilizzare profili e altri mezzi per ottenere la beta senza essere uno sviluppatore registrato. Apple sarà ora in grado di tenere traccia di tutti coloro che installano le versioni beta dello sviluppatore con il collegamento ‌Apple ID‌.

VIA