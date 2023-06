Apple Vision Pro supporta la digitazione virtuale, la navigazione tramite gesti delle mani e movimenti oculari

Le voci sull’auricolare Vision Pro di Apple circolano da anni, ma qualcosa che non è mai stato del tutto chiaro era come sarebbe stato controllato. Ci sono state alcune prime voci sui dispositivi di controllo, che alla fine sono svanite quando le perdite si sono concentrate maggiormente sul controllo dei gesti e, a quanto pare, è così che è andata Apple.

Apple Vision Pro utilizza gesti delle mani, movimenti degli occhi e comandi vocali per la navigazione. Puoi scegliere qualcosa sul display guardandolo, ad esempio, e quindi selezionarlo toccando insieme le dita. Lo scorrimento avviene con un rapido movimento e sono necessari solo piccoli movimenti. Puoi guardare il pulsante del microfono in un campo di ricerca e quindi iniziare a parlare per dettare il testo e i comandi vocali di Siri possono essere utilizzati per aprire e chiudere app, riprodurre brani e altro.

I revisori hanno affermato che l’esperienza di navigazione di Vision Pro richiede tempo per abituarsi, quindi ci sarà un periodo di adattamento. La maggior parte degli altri auricolari sul mercato utilizza una sorta di meccanismo di controllo portatile, quindi il sistema di controllo basato sui gesti non sarà familiare a quasi tutti.

La digitazione può essere eseguita con un iPhone collegato o una tastiera Bluetooth, ma c’è anche una tastiera virtuale su cui digitare e anche la dettatura può essere utilizzata come alternativa.

L’interfaccia non sarà facile per molti, ma il lato positivo è che il layout e la navigazione dell’app saranno immediatamente riconoscibili per coloro che hanno utilizzato un ‌iPhone‌ o un iPad . Le app sono disposte in una “Vista Home” simile alla schermata Home , quindi non tutto sarà sconosciuto.

