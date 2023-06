iPadOS 17 aggiunge il supporto per Studio Display Webcam e altre fotocamere USB esterne

A partire da iPadOS 17, la fotocamera integrata su Studio Display e altri display esterni possono essere utilizzati con iPad per chiamate FaceTime e altri scopi video. Questa funzionalità è disponibile su qualsiasi modello di iPad dotato di porta USB-C.

A quanto pare, questa funzione in realtà va oltre i display esterni. Nel suo video Platforms State of the Union per gli sviluppatori, Apple ha rivelato che qualsiasi webcam USB-C può ora essere utilizzata con gli iPad su base plug-and-play, come dimostrato nel video qui sotto di Stephen Robles. Anche le webcam USB-A sono supportate con un adattatore.

So, iPadOS 17 now supports external USB webcams #WWDC23 pic.twitter.com/2MRUqU1TKq — Stephen Robles (@stephenrobles) June 6, 2023

iPadOS 17 è disponibile in versione beta per chiunque disponga di un account sviluppatore Apple e l’aggiornamento verrà rilasciato pubblicamente entro la fine dell’anno.