La tastiera emoji ridisegnata di WhatsApp è pronta per essere testata

La nuova tastiera emoji di WhatsApp rende molto più semplice il passaggio tra emoji, GIF e adesivi. Invece di utilizzare i minuscoli pulsanti nella parte inferiore dell’interfaccia utente, la nuova tastiera utilizza una grande barra a forma di pillola con schede per passare da una all’altra. Anche la barra delle sottocategorie delle emoji è stata spostata dall’alto verso il basso dell’interfaccia utente. Se preferisci lo scorrimento, l’ultima beta rivela anche che puoi scorrere verso l’alto sul bordo superiore della tastiera per renderla circa tre volte più alta.

I beta tester con gli occhi d’aquila potrebbero anche notare che l’icona a forma di graffetta per gli allegati che si trovava accanto all’icona della fotocamera nella finestra di messaggio ora è un’icona più nell’angolo sinistro della finestra. Al suo vecchio posto c’è un pulsante per tornare alla tastiera alfanumerica quando il selettore di emoji è aperto. Questa modifica potrebbe richiedere una riqualificazione della memoria muscolare per gli utenti regolari di WhatsApp.

La beta rivela anche una nuova pagina delle impostazioni per gli amministratori di gruppi e comunità, in modo che possano controllare chi può aggiungere nuovi gruppi a una comunità. Per impostazione predefinita, solo gli amministratori della comunità possono farlo, ma ora c’è una nuova opzione che consente a qualsiasi membro della comunità di aggiungere gruppi. Tale impostazione potrebbe essere utile quando le comunità sono appena formate e poco moderate o quando si effettua il crowdsourcing delle informazioni.

