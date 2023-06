Google Foto implementa un’interfaccia delle impostazioni molto più pulita

La nuova pagina delle impostazioni viene visualizzata solo per poche persone nella versione 6.39 dell’app, come notato dall’utente di Telegram Cătălin e confermato dall’esperto di Android Mishaal Rahman. Sembra lucido e pronto per essere spedito a più persone. Invece di un lungo elenco scorrevole di opzioni molto specifiche e di alcune descrizioni e sezioni sparse, il nuovo design ha solo sei destinazioni di primo livello in cui puoi trovare il resto delle impostazioni: Backup, Notifiche, Preferenze, Condivisione, App e dispositivi, e riservatezza.

Anche se potrebbero essere necessari alcuni tocchi in più per trovare l’opzione giusta, è probabilmente molto più pulito e facile da navigare in questo modo, anche se alcune delle opzioni non sono posizionate nei punti più intuitivi. Ad esempio, le opzioni di condivisione risiedono sia nella sezione Privacy che in quella Condivisione, con quest’ultima più preoccupata per la condivisione dei partner e i suggerimenti saltati e la prima presumibilmente con la condivisione dei link. Ciò potrebbe indicare che questa riprogettazione è ancora in fase di sviluppo.