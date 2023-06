Come funziona Apple Vision Pro con il Mac

Apple Vision Pro è un dispositivo hardware autonomo che dispone di propri processori e non richiede una connessione a un Mac o un iPhone per funzionare, ma è in grado di interfacciarsi con altri dispositivi Apple. Con il Mac, ad esempio, Vision Pro può fungere da display Mac.

Apple afferma che esiste una funzione Mac Virtual Display che funziona in modalità wireless con il Mac. Puoi portare il display del tuo Mac in Vision Pro e “posizionarlo ovunque nello spazio”. Puoi vedere ciascuna delle tue app Mac singolarmente, disponendole in un modo che funzioni per te.

Secondo Apple, Vision Pro è pensato per fungere da “display 4K privato e portatile” se utilizzato con un Mac. Connettersi è semplice come guardare un Mac compatibile mentre si indossa l’auricolare Apple Vision.

Puoi collegare accessori Mac a Vision Pro, inclusi Magic Keyboard e Magic Trackpad per scopi di input. Il collegamento di accessori Bluetooth consente di continuare a utilizzare un tipico flusso di lavoro Mac, con il display sostituito da Vision Pro.

Vision Pro verrà lanciato all’inizio del 2024, quindi non sapremo di più su come funziona come una vera sostituzione del display del Mac fino a quella data. L’auricolare ha un prezzo a partire da $ 3.499.

